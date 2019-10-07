أمل العوضي في صدمة بعد عملية تجميل ريم عبدالله(فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية عن صدمتها بالجدل الذي وقع بشأن إجراء ريم عبدالله عملية تجميلية لتصبح شبهها.

وقالت إنها فوجئت بعد استيقاظها من النوم بوجود اسمها في ترند ” تويتر ” ؛ بسبب ريم عبدالله.

وقالت إنه أنهالت عليها الاتصالات، مضيفة أنها صدمت عندما وجدت التفاعل على اسمها كان بسبب إطلالة الفنانة ريم عبدالله.

وحرصت العوضي على الإشادة في نفس الوقت بالشكل الجديد للفنانة ريم عبدالله كما وصفتها بـ”القمر”، لافتةً إلى أنه خلال عرض إطلالة ريم اتّضح وجود بعض التشابه بينهما.

ونشرت أمل العوضي خلال مقطع الفيديو تعليقات الجمهور على إطلالة ريم العبدالله، مشيرةً إلى أنه انتباها الضحك وهي تقرأ فيها.

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