الهلال الأحمر يباشر 16 حالة مرضية في جدة جراء الغبار

نايف السالم(صدى):

ضربت محافظة جدة، موجة غبار قوية، مساء اليوم الاثنين، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر 16 حالة مرضية في مختلف الأحياء المتضررة من جراء العواصف الرملية.

كما طالبت هيئة الهلال الأحمر بجدة، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ إثر تدني الرؤية من جراء الغبار المصحوب بالعواصف الرملية.

من جانبه، طالب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، المواطنين والمقيمين، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وأفاد بأنه يمكن إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

و دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة .