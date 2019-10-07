اعتبارًا من غد الثلاثاء.. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

أبو ظبي(صدى):

قررت الإمارات،اليوم الإثنين، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ” وام ” أنه تم السماح للمواطنين بالسفر دون المزيد من التفاصيل، تزامنًا مع زيارة سعد الحريري لـ دولة الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني الذي يعقد في أبوظبي.

يأتي هذا القرار في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال فيه إن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، كان إيجابيًا وسيليه إعلان طيب.