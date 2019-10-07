فينغر يفتح النار على منتقدي بوكيتينو: يدفع ثمن نجاحه

ماجد محمد(صدى):

دافع مدرب آرسنال السابق آرسين فينغر، عن مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو، الذي يمر حالياً بأصعب فترة له خلال خمس سنوات قضاها مع توتنهام.

وقال فينغر: أعتقد أنه (بوكيتينو) قدم أداء جيداً جداً، وهو أمر يعترف به الجميع، حين درب توتنهام بدأ تدريجياً في تشكيل فريق يعتمد على لاعبين شبان، كل عام يريد الجمهور نتائج أفضل من العام السابق، جربت ذلك حين كنت مع آرسنال.

وأضاف: ظللنا في آرسنال ضمن الأربعة الأوائل لمدة 20 عاماً على التوالي، ولكن في نهاية المطاف لم يكن هذا كافيا.

ولفت إلى أن بوكيتينو يكاد يدفع ثمن ما حققه من نجاح، موضحًا: إذا أمضيت أربع أو خمس سنوات مع أي فريق وبصرف النظر عن كفاءة ما قمت به، فعليك أن تظهر للجميع قدرتك على تقديم المزيد، هو (إريكسن) يمر بهذه المرحلة، يعاني الفريق من مرحلة اهتزاز طفيفة، حين واجهت توتنهام قبل عامين أو ثلاثة أعوام، بدا فريقاً شاباً متعطشاً للفوز، كان فريقاً وصل للقوة المطلوبة ويتطور لاعبوه معاً، كان اللاعبون في الملعب بإمكانهم ترجمة هذا التعطش للانتصارات”.