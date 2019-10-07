  • الأربعاء 9

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عضو النصر يقدم 340 ألف ريال دعمًا للنادي

عضو النصر يقدم 340 ألف ريال دعمًا للنادي

عضو النصر يقدم 340 ألف ريال دعمًا للنادي
نواف السالم(صدى):

قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعما مالية للنادي مقداره ثلاثمائة و أربعين ألف ريال.

وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

ويعاني النصر من تراجع في المستوى، الذي أدى إلى وجوده في الترتيب الثامن لجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ يوم واحد

طبيعي هذا ترتيبه منذ نهاية السبعينات ، سنة من السنوات كان ترتيبه 11 بالدوري . ولولا لطف الله لكان في الدرجة الأولى !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *