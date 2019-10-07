عضو النصر يقدم 340 ألف ريال دعمًا للنادي

نواف السالم(صدى):

قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعما مالية للنادي مقداره ثلاثمائة و أربعين ألف ريال.

وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

ويعاني النصر من تراجع في المستوى، الذي أدى إلى وجوده في الترتيب الثامن لجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط.