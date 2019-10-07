عضو النصر يقدم 340 ألف ريال دعمًا للنادي
قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعما مالية للنادي مقداره ثلاثمائة و أربعين ألف ريال.
وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.
ويعاني النصر من تراجع في المستوى، الذي أدى إلى وجوده في الترتيب الثامن لجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط.
زائر[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ يوم واحد
طبيعي هذا ترتيبه منذ نهاية السبعينات ، سنة من السنوات كان ترتيبه 11 بالدوري . ولولا لطف الله لكان في الدرجة الأولى !!
الازرق المستحيل[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ يوم واحد
بيشترون منشطات بالفلوس