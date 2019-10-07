عبدالله الشريدة في ذمة الله

ماجد محمد(صدى):

انتقل لاعب نادي الهلال السابق عبدالله الشريدة، اليوم الاثنين، إلى رحمة الله، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب صلاة المغرب.

ولعب الشريدة لنادي القادسية بمدينة الخبر في الفترة (1988م-1995م)، ثم انتقل لنادي الهلال بالرياض في صيف عام 1995م ومثله في الفترة (1995م-2005م)، ثم انتقل لنادي الخليج بسيهات ومثله في الفترة (2005-2006م)، ولعب للمنتخب السعودي الأول 5 مباريات دولية (1992-2001م).

وكان آخر تصريحات الشريدة، هي تهنئة نادي الهلال باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الاتفاق يوم السبت الماضي.