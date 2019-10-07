عبدالله الشريدة في ذمة الله
انتقل لاعب نادي الهلال السابق عبدالله الشريدة، اليوم الاثنين، إلى رحمة الله، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب صلاة المغرب.
ولعب الشريدة لنادي القادسية بمدينة الخبر في الفترة (1988م-1995م)، ثم انتقل لنادي الهلال بالرياض في صيف عام 1995م ومثله في الفترة (1995م-2005م)، ثم انتقل لنادي الخليج بسيهات ومثله في الفترة (2005-2006م)، ولعب للمنتخب السعودي الأول 5 مباريات دولية (1992-2001م).
وكان آخر تصريحات الشريدة، هي تهنئة نادي الهلال باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الاتفاق يوم السبت الماضي.
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