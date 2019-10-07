شاهد.. لحظة انهيار مسرح فوق رأس مغنِ بشكل مروع

بوينس آيرس(صدى):

شهد مهرجان ” إل تالار ” بمقاطعة ” خوخوي ” شمال غرب الأرجنتين، واقعة مروعة حيث انهارت دعامات معدنية على رأس المطرب لويس فيلان أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا بشكل مروع.

ووثق فيديو لحظة تحرك الدعامات المعدنية في اتجاه المطرب لويس فيلان ومن ثم أسقطه أرضًا بشكل مفاجىء أقلق الجمهور؛ حيث ظن البعض أنه قد يصاب بإصابة خطيرة في تلك الحادثة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفرقة لم تتلقَّ رعاية طبية في البداية لعدم توافر سيارة إسعاف في المنطقة، لذلك تم نقلها بسيارة إلى المستشفى.

وقال المطرب: تلقيتُ ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا، لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ .

وتابع : بعد ما حدث لنا، أزالوا القطع المعدنية، واستأنفوا المهرجان وكأن شيئًا لم يكن.