جدة الطفلة جنى تعترف بتعذيبها: استخدمت حبل وشرشرة وكماشة

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة صفاء عبدالفتاح جدة الطفلة جنى محمد سمير وشقيقتها أماني، والمتهمة بتعذيب الطفلتين ما أسفر عن وفاة الأولى وإحداث إصابات بالثانية.

وجاء قرار التأجيل في أولى جلسات المحاكمة، لحين حضور محامي الجدة المتهمة الذي اختفى فور بدء الجلسة، فيما رفض آخرون الدفاع عنها بعد قراءة أوراق القضية.

واعترفت الجدة معذبة حفيدتها جنى صاحبة الـ4 سنوات، بتفاصيل الأفعال غير الإنسانية التي قامت بها في حق حفيدتها، مؤكدة أنها بالفعل عذبت حفيدتها من دون أن تدرك أنها ستتوفى جراء هذا التعذيب.

وأوضحت في اعترافاتها أمام أجهزة الأمن، أنها استخدمت حبلا وشرشرة «آلة زراعية لتقطيع الحشائش» وخرطوما وكماشة في تعذيب الطفلة، مضيفة أنها قيدت يدي وقدمي الطفلة بالحبل، وشدت وثاقه جيدًا وبإحكام، ما أسفر عن كدمات في اليد والقدم.

واستكملت أنها قامت بعدم ذلك بتسخين «الشرشرة» بالنار وكي مواضع عفتها، وزادت في تعذيبها من خلالها قرصتها بالكماشة في مناطق عفتها عقابًا لها على تبولها اللاإرادي، لافتة إلى أنها استخدمت الخرطوم لجلدها في مناطق متفرقة بجسدها.

وكشفت تقرير الطبي الشرعي بعد فحص جثة الطفلة جنى، أنها نحيفة البنية ويظهر عليها احتقان شديد بملتحمة العينين وانتفاخ بالوجه وجفني العينين وزرقة سيانوزية بالأظافر، بالإضافة إلى حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بها تقيّحات شديدة، في منطقة العانة والإليتين والظهر.

كما تبين أن الجثة بها تكدمات شريطية مزدوجة الحافة تتراوح أطوالها ما بين 15 إلى 20 سم، بالإضافة إلى تكدمات بيضاوية الشكل على هيئة قوسين متبادلين وواقعتين بوحشية حول منطقتي الرسغ والعضد، مؤكدًا أنها مبتورة الساق اليسرى مع وجود مظاهر غرغرينا بباقي الفخذ الأيسر والطرف السفلي الأيمن.

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