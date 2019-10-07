جيرارد بيكيه يضع برشلونة في مأزق أمام الريال

نواف السالم(صدى):

يبدو أن برشلونة مهدد بخسارة خدمات المدافع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وكان بيكيه حصل على بطاقة صفراء في مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية، الأحد، في الدقيقة 78.

وقالت صحيفة ” ماركا “ إن بيكيه تعمد الحصول على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة إيبار يوم 19 أكتوبر للإيقاف، ويشارك في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر.

وأضافت ” ماركا “ أن بيكيه تعمد ركل الكرة في المدرجات وهي خارج حدود الملعب، ما أجبر الحكم ميغيل أنطونيو لاهوز على إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وقالت شبكة ديفنسا سنترال أن لجنة المسابقات الإسبانية ستشاهد اللقطة من جديد، وفي حال ثبت تعمد بيكيه الحصول على البطاقة الصفراء ستقرر لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مباراتين، بالتالي فإنه سيغيب عن مباراة إيبار ثم ريال مدريد.

وحال قرار لجنة المسابقات إيقاف بيكيه فإن ذلك يشكل ضربة قوية لبرشلونة ومدربه إرنسيتو فالفيردي، حيث يغيب صاموئيل أومتيتي للإصابة، ورونالد أراخو للإيقاف، وقد يغيب الفرنسي عثمان ديمبلي بعد أن قال للحكم ماتيو لاهوز أنت سيئ، سيئ جدًا، ليقرر الحكم طرده في الدقيقة 87.