وظائف إدارية شاغرة في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، عن إتاحة عددًا من الوظائف الشاغرة تحت مسمى « محاسب، مدير مالي».

وأوضحت الجمعية أن الشروط الخاصة بوظائف المحاسبة، هي: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تعليميّ في المحاسبة، وأن يكون متفرغًا للعمل من 8–12 صباحًا، ومن 5–10 مساءً، وخبرة لا تقلّ عن 3 سنوات في العمل المحاسبي، وأن يكون على علم بإدخال القيود اليومية ومراجعتها وتدقيقها وترحيلها.

كما أوضحت الشروط الخاصة بوظائف المدير المالي، وهي: مؤهل تعليمي في المحاسبة- أن يكون متفرغًا للعمل من 8–12 صباحًا ومن 5–10 مساءًـ وخبرة لا تقلّ عن 5 سنوات في العمل المحاسبيّ- وخبرة في القيود المحاسبية- وخبرة في ميزان المراجعة- وخبرة في التسويات البنكية- وخبرة في إدارة الأصول- وخبرة في إدارة المشتريات.

وأكدت أن التقديم يتم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] ، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة، وذلك في موعد أقصاه 22/ 2/ 1441هـ.