نوال الزغبي تغازل روتانا.. وتتوعد مٌسرب أغنيتها الجديدة

أميرة خالد(صدى):

غازلت الفنانة نوال الزغبي شركة روتانا في إطار إطلاق الأخير برنامج The Talent في مؤتمرًا صحفيًا.

وقالت نوال الزغبي وهي من أعضاء التحكيم : سعيدة للغاية بتواجدي في The Talent الذي يفتح نافذته للمرة الأولى عبر منصات السوشيال ميديا للمواهب. وللحقيقة عالمنا العربي مدجج بالأصوات الرائعة ولـ ” روتانا ” فضلٌ كبير في احتضان تلك المواهب وإبراز نجوميتهم عبر The Talent.

وتابعت : أحب دائما التواجد مع ” روتانا ” في إقامة تجارب استثنائية لتقييم الأداء وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والغناء مثل هذا البرنامج، وهذا الأمر ليس بجديد عليها.

وعلى جانب أخر علقت على أزمة تسريب أغنيتها ” بدك تسأل على ” ، لافتة إلى أنها لا تعرف من وراء التسريب وصعقت فى البداية وحاولت إيقافها.

وأوضحا أن ما حدث فاجأها، لأنها لم تكن تنوي طرحها في هذا التوقيت، وذلك لأن كل شيء وله وقته المناسب، مشيرة إلى أن الأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات.