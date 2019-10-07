الطيران المدني: خلال 12 شهر سيتم تصميم ‎مطار أبها ليسع 8 مليون مسافر

محمد بن طحيطح(صدى):

اجتمع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، بعدد من الوزراء ونوّابهم لمتابعة المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، حيث قدّم عرضاً حول الوضع الحالي لـ مطار أبها، ومشروع المطار الجديد.

وأكد رئيس الطيران المدني، أنه بلغت الطاقة الاستيعابية لمطار أبها الدولي في عام 2018م 4.5 مليون مسافر، مضيفًا أننها سنشهد في مشروع مطار أبها الجديد طاقة استيعابية تقدر بـ 8 مليون مسافر سنوية.

وأشار إلى أنه تم تشغيل في مطار أبها الدولي في عام 2018م 40.9 ألف رحلة جوية، لافتًا إلى أنه سيتم دمج الموروث المحلي للمنطقة بأعمال التصميم الداخلي للمطار الجديد.

وأفاد بأنه نمت الحركة الجوية في المطار بين عامي 2017 و 2018 بمعدل 17.9 % للركاب و 19.3% للرحلات، وتم الاتفاق مع المكتب الاستشاري على أن تكون مدة مرحلة تصميم مطار أبها الجديد 12 شهرا، وسيكون هناك 4 ناقلات جوية وطنية و 3 إقليمية «غير وطنية» مشغلة في المطار.