بالصور.. احتجاز عائلة في منزل شعبي بعد تسرب مياه الأمطار داخله

محمد بن طحيطح(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محايل عسير بلاغاً عن احتجاز عائلة مكونة من 9 أشخاص في منزل شعبي بعد تسرب مياه الأمطار داخل المنزل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إيوائهم بالتنسيق مع مندوب المالية، كما تم إخراج شخص محتجز في مياه الأمطار وهو بصحة جيدة ولله الحمد ،كذلك في ذات السياق تمت مباشرة حالة لسيارة عالقة ومغمورة بالمياة بها شخص محتجز جرى سحب السيارة واستخراج المحتجز وهو بصحة جيدة .

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من استمرار هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق اليوم الاثنين.