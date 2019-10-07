وصفتهم بالمتردية والنطيحة.. وداد المطوع تجدد حربها على المشاهير

خالد الظفيري(صدى):

جددت الفنانة الكويتية والناشطة عبر السوشيال ميديا وداد المطوع هجومها على المشاهير، بعد أو وصفتهم بالراقصات.

وأكدت في هذا الصدد على أنها ليست داعية إسلامية ولكنها تنصح فقط.

وتابعت في لقاء تلفزيوني: أنصح حبًا فيهم وهم يحسون كلامي غلط لأنهم يسوون غلط ولديهم متابعين وايد، وفي بنات تتأثر وأسر تتطالع وشباب يتأثرون وهناك زوجات في منازلهم يتأثرون.

وأضافت: الغلط نقول عليه غلط وأنا لي طريقة في النصح، وأنا وصفتهم بالمتردية والنطيحة ولن أتراجع عن ما قلته لأنني ليس على خطأ أنا قاعدة أقول ليش تخلين البعض يترقص فين الحياء لديك أيها الأنثى قاعدة تهتزين على الفاضي والمليان أنتي تمثلين الكويت وحتى لو مو كويتي فأنتي تمثلين بلدك وأخلاقك “.

وفي سياق أخر حول هجوم الجمهور عليها بع عنصريتها بسبب تصريحها بأن الرجل الكويتي يتزوج من أي جنسية وأنها يتم الإساءة لها في كل حسابات السوشيال ميديا لأنها تزوجت رجل أعمال مصري الجنسية، قالت إن الأساس هو الدين والخلق.

وأعلنت وداد المطوع زواجها من رجل أعمال مصري يوم 16 سبتمبر الماضي، وبسبب ذلك تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب فضلًا عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.