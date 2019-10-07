بالفيديو.. كيم كارداشيان تتسبب في أزمة لزوج أحلام

أميرة خالد(صدى):

فتحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تحقيقًا طريفًا مع زوجها مبارك الهاجري، بعد قيامه بوضع علامة إعجاب «لايك» على صورة لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاراشيان.

وتوعدت أحلام زوجها مبارك الهاجري قبل عدة أيام، بعدما وضع «لايك» على صورة جريئة لكيم كارداشيان، من خلال مقطع فيديو قالت خلاله وهي تصرخ «يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه».

وأوفت أحلام بوعدها بالانتقام من زوجها على هذا التصرف، إذ وثقت المواجهة بينهما من خلال مقطع فيديو طريف نشرته عبر «سناب شات».

وظهرت خلال الفيديو وهي توجه له سؤالًا مباشرًا عن مشاره تجاه كيم كارداشيان وسبب إعجابه بصورتها الجريئة، ولكنه تهرب من الإجابة قائلًا «إذا تريدين أن أعلن عن سبب علامة الإعجاب تتحملين النتيجة».

وبينما استعد «مبارك» للإجابة على السؤال، منعته أحلام على الفور قائلة «هو عمل إعجاب لهذه الصورة لأنها دعاية لنفس نوع الفونديشن (كريم الأساس) الذي استخدمه.. وهو دائمًا يخبرني اليوم صايرة حلوة كلما وضعته».

وتحولت جلسة التحقيق على «اللايك» إلى جلسة غزل بين الزوجين، إذ تغزلت أحلام في زوجها مؤكدة أنها تحب غمازاته كثيرًا، ليشعر مبارك بالخجل من وصلة الغزل.

اقرأ أيضًا: