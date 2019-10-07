حساب المواطن يوضح تأثير السفر للخارج على الدعم
حرص برنامج حساب المواطن على إعادة التذكير بـ قواعد السفر للخارج وتأثيرها على احتساب قيمة الدعم بالنسبة للمستفيد الرئيسي والتابعين.
وأوضح البرنامج عبر ” تويتر ” أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.
على جانب أخر من المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ 23 يوم الخميس المقبل.
almutrafi hussien[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ يومين
ولى عهدنا الامير محمد بن سلمان زرع هذة البذرة ( حساب مواطن ) للمواطن لمواجة ظروف الحياة في الغلاء والمعيشة نسئل الله ان يحمية من مكر وشر اللهم امين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43731 ] نشر منذ يومين
طيب وليش السفر برا
سعد[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ يوم واحد
انا لي الان اكثر من سنتين مسافر انا ابغاكم تزودونها تجون تبون تسحبونها
منتقد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
قله حياء وفساد وش دخل امكم اسافر ولى اجلس المهم عندكم اي عذر للسرق