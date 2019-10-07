حساب المواطن يوضح تأثير السفر للخارج على الدعم

علي القحطاني(صدى):

حرص برنامج حساب المواطن على إعادة التذكير بـ قواعد السفر للخارج وتأثيرها على احتساب قيمة الدعم بالنسبة للمستفيد الرئيسي والتابعين.

وأوضح البرنامج عبر ” تويتر ” أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

على جانب أخر من المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ 23 يوم الخميس المقبل.