الزعاق يوضح سبب تحوُّل الشمس إلى الأحمر عصر اليوم

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن سر تحوُّل الشمس إلى اللون الأحمر في مقطع فيديو متداول تم تصويره من محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم.

وأوضح الزعاق، أن تحوُّل الشمس إلى اللون الأحمر ليس ظاهرة وإنما خلل في الإنزياح الضوئي لعدسة التصوير سواءً كانت كاميرا أو أي آلة كانت.