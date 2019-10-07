الزعاق يوضح سبب تحوُّل الشمس إلى الأحمر عصر اليوم

الزعاق يوضح سبب تحوُّل الشمس إلى الأحمر عصر اليوم
كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن سر تحوُّل الشمس إلى اللون الأحمر في مقطع فيديو متداول تم تصويره من محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم.
وأوضح الزعاق، أن تحوُّل الشمس إلى اللون الأحمر ليس ظاهرة وإنما خلل في الإنزياح الضوئي لعدسة التصوير سواءً كانت كاميرا أو أي آلة كانت.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يوم واحد
علمني لا تخليني لاني معلق ولا مفكوك..
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3127 ] نشر منذ 23 ساعة
حط على الرف , كلنا نرى الشمس يوميا , ومن الواضح ان أشعتها تختفي ويصبح لونها قريب الى الحمرة وهي لازالت على ارتفاع 45 درجة عن الأفق هناك شىء غير خلل في عدسة التصوير ولسبب ما لا يتحدث الخبراء عنه
شوشره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة
اقول قسم بالله ما تفهمون شي
صحيح الشمس لونه احمر امس
في عصرية جده
وقول عدسة عيني فيها شي
شوشره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة
ظاهره غريبه قسم بالله
اتقو الله واذكروه الشمس امس مو طبيعي
لا ناسا ولا الزعاق قد مر عليه
ناسا لا جواب والزعاق انزياح الكامره بفيمتو ههههه