بالفيديو.. تحذيرات من أقوى انقلاب خريفي

الرياض(صدى):

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الاثنين، من أقوى انقلاب خريفي قد تشهده المملكة، كاشفًا عن وجود تغير مناخي كبير.

وأوضح «كراني» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذا التغير المناخي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.

ونشر مقطع فيديو في تغريدة له، معلقًا « بعون الله كدلالة لتغير مناخي..يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول » .

وأضاف «ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو إجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية..فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له..والله من وراء القصد».