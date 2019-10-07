سر اختيار 51 دولة في التأشيرة السياحية الجديدة

علي القحطاني(صدى):

كشف العميد خالد حمد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، سر اختيار الـ51 دولة لاعتماد تأشير سياحية جديدة.

وقال الصيخان: إن الاختيار «كان بموجب المقياس الرئيسي لعدد السياح من تلك الدول، نظرا إلى أن التأشيرة هي تأشيرة سياحية وبالتالي ستستقطب فقط الدول التي لديها العدد الأكبر من السياحة على مستوى العالم ومن ثم سيتم فتح بقية الدول تباعا في المرحلة الثانية والثالثة».

جاء ذلك في تصريح لـ CNN العربية في مقابلة له على هامش معرض جايتكس في دبي 2019، إذ قال: «اليوم خصصت لـ51 دولة مقياس دولي وليس مقياس على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد السائحين من هذه الدول وبالتالي تم وضعهم في الخدمة، فقط التمييز الوحيد الذي بينهم وبين البقية هو طريقة استخدام الموقع الالكتروني والحصول على التأشيرة عند الوصول».

وتابع: «خلال التجربة الأولى بعد مقياس هذه التجربة ونجاحها واستقطاب العدد المتبقي لدينا سننتقل مباشرة إلى المرحلة الأخر وهي السماح لجميع الدول باستخدام هذه الطرق بشروط معينة لم يتم وضعها حتى اللحظة وسيعلن عنها في موقع السياحة خلال الفترة القادمة».

وأشار إلى أنه «تم تدشين التأشيرة السياحية اعتبارا من 27 سبتمبر للسماح لعدد 51 دولة من استخدام الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو الحصول عليها عند الوصول لمطارات السعودية من أي من المطارات بمبلغ يوازي 300 ريال ومدة التأشيرة وصلاحيتها سنة ومدة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية 90 يوم متعددة».