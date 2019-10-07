أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء نصائح تسهل عملية نوم الطفل، منها : ” تجنبي وضع الطفل في مكان غير مناسب للنوم حيث تشاهدين التلفزيون أو تبقين على إضاءة قوية لأنه سيشعر حتما أنه الوحيد الذي يحتاج للنوم”.

وقال الخبراء : طفلك يمتلك الكثير من الطاقة حتى الفترة المسائية فسيكون من الصعب أن ينام بسهولة، يمكنك جعله يمارس بعض الأنشطة الرياضية مثل الجري، لعب كرة القدم في فترات ما بعد الظهر.

وتخلصي من المنبهات في فترة المساء أو ابتداء في فترة ما بعد الظهر، لا تسمحي له بشرب العصائر، الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية لأنها غنية بالكافيين.

لا تسمحي للطفل بمشاهدة التلفاز أو اللعب بالأجهزة الذكية قبل موعد النوم، لأن الضوء الذي ينبعث منها يعمل على تعطيل إفراز هرمون النوم (الميلاتونين) في الجسم ويحفز النشاط الذهني.

اجعلي موعد النوم مشوقا للطفل من خلال قراءة بعض القصص الممتعة.