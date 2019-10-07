بالفيديو.. ضبط حلويات طبع عليها علامات تجارية مجهولة في حائل
تمكنت وزارة ” التجارة والاستثمار ” خلال جولاتها الرقابية من ضبط في حائل معملاً عشوائياً لصنع الحلويات، تقوم عليه عمالة مخالفة داخل أحد المواقع السكنية في ساعات متأخرة من الليل بدون الحصول على الشهادات الصحية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم ضبط 6400 علبة من الحلويات طبع عليها علامات تجارية مجهولة و تواريخ صلاحية غير صحيحة.
"التجارة" خلال جولاتها الرقابية تضبط في #حائل معملاً عشوائياً لصنع الحلويات، تقوم عليه عمالة مخالفة داخل أحد المواقع السكنية في ساعات متأخرة من الليل بدون الحصول على الشهادات الصحية، وعليه تم ضبط 6400 علبة من الحلويات طبع عليها علامات تجارية مجهولة و تواريخ صلاحية غير صحيحة. pic.twitter.com/fINdBwxun6
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) October 7, 2019
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