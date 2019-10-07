شاهد.. أحدث ظهور لمحمد حسني مبارك بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

القاهرة(صدى):

ظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في أحدث صورة له نشرها حفيده عمر علاء مبارك، بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

ونشر عمر، صورة تجمعه بالرئيس الأسبق، معلقًا:: «كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام».

وكان مبارك، هو صاحب الضربة الجوية الأولى خلال الحرب، وقائد القوات الجوية المصرية آنذاك.

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