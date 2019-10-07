افقدي الوزن في 3 أيام فقط مع دايت الموز

أميرة خالد(صدى):

تبحث الكثير من السيدات دائمًا حول الأنظمة الغذائية المختلفة لفقدان الوزن بأسهل الطرق غير المكلفة.

ويوجد دايت الموز من بين الأنظمة التي تمكنك من فقدان الوزن؛ على الرغم من أنه لا ينصح خبراء التغذية عادة بتناول الموز خلال الحميات الغذائية، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر الذي يمكن أن يزيد الوزن.

ويمكن الاعتماد على الموز لمدة 3 أيام فقط لخسارة الوزن الزائد بشكل سريع.

وإليكم طريقة دايت الموز وفقًا لموقع ” Healthy-diet pedia ” ، و يراعى اتباع دايت الموز أيام قليلة لا تتجاوز عن 3-4 أيام فقط.

-تناول 3- 5 ثمرات موز يوميًا.

-شرب 3-4 أكواب من الحليب قليل الدسم.

-في حالة عدم الرغبة في تناول حليب الأبقار، يمكن استبداله بحليب اللوز.

-يمكن استبدال الحليب بالزبادي.

-يمكن مزج الموز بالحليب، وتجميده بالفريزر، وتناوله باعتباره حلوى مثلجة.

-لا يجب تناول أي طعام آخر في هذه الفترة.

يذكر أنه يتميز الموز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، ويساعد على تقليل الضغط العصبي والالتهابات، ويقي من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع ” Health Line ” .