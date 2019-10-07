أطعمة تحميك من الأمراض المنقولة جنسيًا

أميرة خالد(صدى):

تعد الأمراض المنقولة جنسيًا بمثابة عدوى بكتيرية تنتقل من شخص لأخر أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، ويمكن اتباع بعض الإجراءات الطبية الوقائية لتجنب العدوى، أو تناول بعض الأطعمة لمكافحتها.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيًا، ويُعرف الثوم بخصائصه الطبيعية كمضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

كما يحتوي على مركب كيميائي يعزز الجهاز المناعي لمحاربة الجراثيم ومنع نموها، يطلق عليه “الأليسين”، لذا ينصح باستخدام الثوم كوصفة طبيعية لمعالجة الأمراض المنقولة جنسيًا عن طريق تناول 1-2 فص منه يوميًا.

ويُعرف الثوم بخصائصه الطبيعية كمضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات، كما يحتوي على مركب كيميائي يعزز الجهاز المناعي لمحاربة الجراثيم ومنع نموها، يطلق عليه “الأليسين”.

ويتميز الزنجبيل بقدرته على وقف نمو البكتيريا والتخلص منها، خاصة تلك المنقولة عن طريق الفم، ويعتبر بمثابة مضاد حيوي طبيعي للوقاية من الأمراض المختلفة، فضلاً عن تأثيره المضاد للبكتيريا التي تلحق بالجهاز التنفسي واللثة.

ويدخل العسل في بعض الأغراض الطبية، لاحتوائه على مضادات بكتيريا وتركيزات عالية من السكر وبروكسيد الهيدروجين ونسبة قليلة من الأس الهيدروجيني، ويعد وصفة طبيعية لمحاربة العدوى، ويستعمل كمضاد حيوي للقضاء على البكتيريا.