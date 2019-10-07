إمارة الباحة تنفي ما نُشر عن موعد إطلاق مهرجان الباحة.. وتتوعد المعلنين

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفت إمارة منطقة الباحة ممثلة بالإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات، مانشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلان إحدى مؤسسات تنظيم الاحتفالات والمهرجانات عن موعد إطلاق مهرجان الباحة الربيعي بمحافظات القطاع التهامي.

وأكدت خلال بيان لها، أنه لم يسلم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه، معلنة عن بدء قبول طلبات المؤسسات الراغبة في إقامة مهرجان ربيع الباحة بمحافظات القطاع التهامي.

وأشارت إلى أنه يجب إرفاق کامل الأوراق مع الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة وارسالها عبر البريد الالكتروني [email protected]، علما بأن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس الموافق 24-10-2019 مؤكدة بأن من يحاول أن ينشر إعلانا دون علم مقام الإمارة سيتم محاسبته وفق النظام.