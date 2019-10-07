كلية الإعلام بجامعة المؤسس تعلن عن وظيفة معيد

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، باب التقديم إلى وظيفة «معيد» في قسم الاتصال والتسويق تخصص الاتصال التسويقي طلاب عدد 1، للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص الاتصال التسويقي والعلاقات العامة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألّا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

وأضافت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألّا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة سارية الصلاحية في التوفل أو STEP أو IELTS، وحاصلًا على درجة القدرات الجامعيين سارية الصلاحية، وألا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير وهو على رأس العمل، بشرط دخول الاختبار التحريري.

كما أشارت الكلية إلى أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من «وثيقة التخرج، كشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت» وتسليمها إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا مبنى 155 الدور الثالث غرفة رقم 413، أو ترسل جميع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF على البريد الإلكتروني [email protected]، اعتبارًا من تاريخ 1441/2/8هـ وحتى 1441/3/8هـ.