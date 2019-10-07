شاهد..دانة الطويرش تلاعب ابنتها ووالدتها تمنعها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش فيديو لها وهي تلاعب ابنتها الرضيعة وتقوم بإصدار صوت القطط لكي تضحك.

وظهر في الفيديو صوت والدة دانة التي أشارت إلى أهمية تحدث ابنتها مع رضيعتها بدلا من المواء.

وطلبت والدة دانة منها أن تسأل الحفيدة عن أحوالها وارضاعها وملاعبتها من خلال التمارين الرياضية.

كما قالت إن الوقت المخصص لاهتمامها بالطفلة انتهى وأنها ستذهب إلى النوم فيما وصلت دانة المواء وإصدار بعض الاصوات الغريبة من أجل إضحاك الطفلة.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.