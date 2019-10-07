بعد بكائها على الحجاب.. مشاعل الشحي تتخلى عنه نهائيا (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تخلت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، عن الحجاب في أحدث صور نُشرت لها برفقة زوجها الفنان أحمد خميس في أحد شوارع الفلبين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة تجمع الزوجان في أحد الشوارع، وهما يغنيان على نغمات إحدة الأغنيات، ولكن ما أثار الجدل ظهور «الشحي» دون غطاء رأس.

وظهرت مشاعل الشحي في الصور متخلية عن غطاء الرأس تمامًا، واكتفت بارتداء قبعة على رأسها ةالتي يظهر منها جزء كبير من شعرها.

وتأتي هذه الصور بعد فترة من انهيار «الشحي» من البكاء بعد نشر فيها لها دون حجاب، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي حزنًا على انتشار فيديو لها دون حجاب.

وأثار هذا الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد المتابعين «كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شصار الحين؟»، وأَضاف آخر ساخرًا «والله حلو كاب طلع الحجاب. حلوحلو حلو 2020 كل شي فيها».

وفي سياق متصل، دافع عنها بعض المتابعين، مؤكدين أنها نزعت الحجاب لأنها تزور خالها وخالتها في الفليبين وفق تصريحات سابقة لها.