الدمية الإنسان كين: أنفي يسقط بعد 11 عملية

واشنطن(صدى):

قام رودريغو ألفيس، الشّخصية التلفزيونية المُثيرة للجدل، والمُلقّب بـ “الدّمية الإنسان كين” بمُقابلةٍ حصريةٍ تطرّق من خلالها إلى المُضاعفات التي تعرّض لها بعد خضوعة إلى 72 عملية تجميل، كلّفته ما يفوق 740 ألف دولار.

وتُعد الأخطر من نوعها، أنف ألفيس الذي على وشك السّقوط، وذلك لأنّه خضع إلى 11 عملية تجميلية في أنفه فقط، كان آخرها في شهر يناير الماضي، قائلًا : بأنَّ هدفها كانَ طبّيًا وليس تجميليًا، بسبب عدم تمكّنه من التّنفس بشكلٍ طبيعي.

وأضاف الدّمية الإنسان بأنّ حُبّه وخضوعه للعمليات التجميلية جاءَ بثمنٍ غالٍ ليسَ ماديًا، ولكنّه صحي؛ حيث أصبحت صحته تتأثّر بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أنَّ أيَّ عمليةٍ سيخضع لها في الوقت الحالي أو المُستقبل ستكون ضرورةً وليس رغبة.