انتحار مشجع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة الثالثة

نواف السالم(صدى):

انتحر أحد مشجعي فريق مانشستر يونايتد من شرفة المنزل، بعد تعرض فريقه لخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» أمس الأحد.

ولم يتحمل أحد المواطنين المحليين المشجعين لفريق مانشستر يونايتد هذه الهزيمة التي تعد الثالثة في الدوري الإنجليزي، ليُلقي نفسه من شرفة المنزل.

وتعرض اليونايتد إلى خسارة جديدة، مساء أمس الأحد، أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وبهذه الخسارة تراجع مانشستر يونايتد، إلى الترتيب الثاني عشر برصيد 9 نقاط، إذ تعد هذه الهزيمة الثالثة في الدوري الإنجليزي، مقابل انتصارين فقط.