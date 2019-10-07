شاهد.. الظهور الأول لسيارة فانتاج رودستر من أستون مارتن

أميرة خالد(صدى):

كشفت أستون مارتن، عن أول صور رسمية وتفاصيل عن سيارة فانتاج رودستر، قبل إطلاقها العالمي في ربيع 2020.

ويعكس تصميم السيارة تصميم الكوبيه حيث تم الاحتفاظ بخطوط التصميم الرائعة لفانتاج القياسية أثناء تحويلها إلى نسخة رودستر بسقف ناعم قابل للسحب كهربائياً.

وستأتي فانتاج رودستر بسعر أكبر من نسختها الكوبيه، حيث يبدأ سعر الكوبيه من 149.995 دولار (562.500 ريال) في الولايات المتحدة، ويمكن الحصول على نسخة AMR بسعر يبدأ من 184.995 دولار (694.000 ريال).