استمرار الأمطار الرعدية على 9 مناطق.. غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية