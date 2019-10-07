لا بديل لمحترف الوحدة

ماجد محمد(صدى):

تألق المحترف البرازيلي انسيلموا دي مورايس لاعب فريق الوحدة، في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما جعله ليس له بديلًا في الفريق.

وقدّم انسيلموا، أداءًا متميزًا الموسم وكان محرك الدفع بالنسبة لزملائه سواء بالخط الأمامي او حتى الخلفي بفضل حماسته واستخلاصه للكرات من المنافسين والقدرة على إحداث التوازن في اللعب.

ولعب البرازيلي البالغ 30 عامًا، 440 دقيقة مع الوحدة حتى نهاية الجولة السادسة التي انتهت باحتلال الوحدة وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

وأظهر اللاعب معدلات عالية في الانضباط التكتيكي وتوزيع الجهد ومنع الهجمات والافتكاك بالإضافة الى المراوغات الناجحة وصناعة الفرص، كما كان له أثر إيجابي على أداء الثنائي المحلي وليد باخشوين وأيمن الخليف اذ شكل الثلاثي جدار حماية.