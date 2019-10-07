أفضل أنواع الزيوت الأساسية لبشرتك

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التجميل ، أن للزيوت الطبيعية دور هام في علاج الكثير من المشكلات التي تصيب البشرة كنوع من الطبّ البديل ، فالزيوت الأساسية عبارة عن مستخلصات نباتية يتم تجميعها عادةً من خلال عملية التقطير، وبمجرد استخراج جوهر النبات، يصبح في الإمكان استخدامه في مجالات واسعة أبرزها مجال العناية بالبشرة.

وكشف الخبراء عن أبرز أنواع الزيوت الأساسية التي يمكنك اختيارها وفقاً لنوع بشرتك وحاجاتها:

زيوت أساسية للبشرة الجافة : زيت الخزامى – زيت البابونج – زيت خشب .

زيوت أساسية للبشرة الدهنية: زيت كلاري ساج – زيت إكليل الجبل – زيت إبرة الراعي – زيت زهر البرتقال.

زيوت أساسية لمشكلة حبّ الشباب : زيت الليمون – زيت عشب الليمون – زيت القرفة – زيت شجرة الشاي.

زيوت أساسية لمشكلة الطفح الجلدي: زيت النعناع – زيت شجرة الكينا – زيت الباتشولي.

زيوت أساسية لمشكلة التصبّغ : زيت الرمّان – زيت بذور الجزرة – زيت اليوسفي ، أما الزيوت الأساسية للبشرة المسنّة ، هي : زيت الورد – زيت شجرة المر – زيت الجوجوبا .