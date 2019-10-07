مستقبل 3 مدربين على المحك في الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

يواجه بعض المدربين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، شبح الإقالة بعد انتهاء 7 جولات من البطولة.

ويتضمن هؤلاء المدربين مدرب ميلان ماركو جيامباولو الذي قدّم أداءًا ضعيفًا على الرغم من الفوز 2-1 على جنوى السبت الماضي.

وكذلك بات مستقبل مدرب جنوى أوريليو أندرياتسولي على المحك، بعد أن دفعت الهزيمة فريقه إلى المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط من سبع مباريات.

ويتذيل فريق سامبدوريا الترتيب بثلاث نقاط جمعها من انتصار واحد وست هزائم؛ لذلك فإن مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو، سيكون ضحية هو الآخر.

وكشف تقرير لصحيفة إيطالية، أن الإقالة المبكرة تُمثل صعوبة كبيرة على كاهل أي مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب عدم جواز أن يتولى أي منهم تدريب أكثر من ناد واحد في الدوري خلال الموسم.