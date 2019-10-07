بالفيديو والصور.. ريم عبدالله تصدم جمهورها بملامح أمل العوضي

أميرة خالد(صدى):

تألقت الفنانة ريم عبدالله، في مجموعة مميزة من الصور التي تم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع خلال الفترة الماضية.

وظهرت ريم عبدالله في الصور بلوك جديد ومميز وإطلالة أنيقة، مع مكياج مناسب لوجهها، ولكن فتحت هذه الصور المجال أمام سؤال احتمالية خضوعها لعملية تجميل جديدة.

وأكد عدد من المتابعين أن هذه الصور بعد عملية التجميل الأخيرة، مؤكدين أنها أجرت عملية جراحة تجميلية في الوجه، إذ اختلفت ملامحها تمامًا وأصبحت تشبه الإعلامية الكويتية أمل العوضي.