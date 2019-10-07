بالفيديو.. هند البحرينية ترد على تعليقات المتابعين القاسية عبر مواقع التواصل

أميرة خالد(صدى):

خرجت الفنانة هند البحرينية ، عن صمتها ونشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ردت فيه على بعض التعليقات القاسية التي تلقتها بعد نشر فيديو سجل لها سابقاً أثناء ممارستها الرياضية ، وعلقت على إشارة إحدى المتابعات إلى أنها أصبحت في الـ41 وأنها تتصرف وكأنها أكثر شباباً.

وكشفت هند في الفيديو ، أنها لم تبلغ بعد هذه السن لافتة إلى أن الرياضة تناسب الكبار كما الصغار. كما ردت على متابعة أخرى قالت إنها لا تصدق أنها تتمتع بالجمال ، وأجابت بالقول إنه يكفي أن تقتنع بنفسها بذلك ، واللافت أن هند ظهرت في فيديو الرد من دون ماكياج وهو ما أثار موجة جديدة من التعليقات.

واعتبر الكثير من المتابعين أنها جميلة في كل حالاتها فيما سخر منها آخرون ورأوا أن شكلها من دون ماكياج يفتقر إلى الأنوثة. كما ركّزت بعض التعليقات على الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام.