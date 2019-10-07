شباب إيران يواصلون حرق رموز الملالي في الشوارع

نايف السالم(صدى):

استمر غضب الشباب الإيراني في الشوارع؛ احتجاجًا على الفساد وتفشي الإيدز في بعض المحافظات دون اهتمام من الحكومة.

واحتج الشباب في طهران والمدن المختلفة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم؛حيث أضرموا النيران في المراكز التابعة لنظام الملالي.

وقال المجلس الوطني‌ للمقاومة‌ الإيرانية، في بیان: الشبان أضرموا النار، خلال أيام 3- 5 أكتوبر 2019، في صور كبيرة لخامنئي وغيره من رموز نظام الملالي ومراكز القمع في طهران ومدن مختلفة بما في ذلك كرج، وسبزوار، ومشهد، وشيراز، وزاهدان، ورضوان شهر، وفسا، ونوشهر، وسمنان، وكوهدشت.

وعلق الشباب لافتات في أماكن عامة و صورًا لقيادات المقاومة الإيرانية مع شعارات مثل «ليرحل الملالي» و«انتفضوا لإسقاط نظام ولاية الفقيه» و«الموت لخامنئي ويحيا رجوي»، وتزامنت هذه النشاطات مع انتفاضة أبناء مدينة ”لردغان“ في الأيام الماضية.

وأضرموا الشباب النار في مكتب إمام الجمعة وممثل خامنئي، وعدد آخر من المقرات الحكومية.