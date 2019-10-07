وفاة لاعب سقط من الطابق السادس

نواف السالم(صدى):

توفى اللاعب الأرجنتيني أزيكويل إسبيرون لاعب فريق جريميو المعار لأتلنتي المكسيكي، في نبأ صادم لجماهيره، وذلك بعد سقوطه من الطابق السادس.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ23 عامًا إلى الحادث المروع أمس الأحد، أثناء حضوره حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، برفقة أصدقائه.

وأوضحت صحيفة the sun الإنجليزية، أن اللاعب فقد توزانه أثناء وقوفه على حافة الشرفة في الطابق السادس، وحاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج إلا أنه لم ينجح.

وأصدر النادي المكسيكي نعيًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه ولاعبيه من فقدان اللاعب.