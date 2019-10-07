السيتي ينافس ريال مدريد على ضم سافيتش

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى ضم اللاعب الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.

وبينما يضع بيب غوارديولا مدرب السيتي أنظاره على «سافيتش»، أكد نادي ريال مدريد أن اللاعب الصربي هو الهدف المطلوب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت عدة تقارير صحفية أن السيتي يتواصل بشكل جيد مع وكيل اللاعب الصربي، مرجحة تعاقده مع مانشستر سيتي بدلًا من ريال مدريد.

وسجل اللاعب الصربي سافيتش حتى الآن 33 هدف خلال 171 مباراة مع الفريق الإيطالي، إذ كان قادمًا من جينك البلجيكي في 2015.