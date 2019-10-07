متجاوزا «المشاهير».. تغريدات تركي آل الشيخ تتجاوز ملياري مشاهدة

عادل الحربي(صدى):

تجاوز عدد ظهور تغريدات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أكثر من ملياري مشاهدة متجاوزًا الكثير من المؤثرين حول العالم.

حيث يبلغ مجموع عدد مرات الظهور لتغريدات ثلاثة مشاهير ” كريستيانو رونالدو – ليوناردو دي كابريو – جيمي فالون ” ، نحو 1.4 مليار مشاهدة.

فيما بلغ مجموع ظهور التغريدات الخاصة بوسم ” موسم الرياض ” على ” تويتر ” نحو 9.6 مليار ظهور، وذلك في دراسة للوسم رصدتها شركة مختصة بالإعلام الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط.