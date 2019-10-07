متجاوزا «المشاهير».. تغريدات تركي آل الشيخ تتجاوز ملياري مشاهدة
تجاوز عدد ظهور تغريدات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أكثر من ملياري مشاهدة متجاوزًا الكثير من المؤثرين حول العالم.
حيث يبلغ مجموع عدد مرات الظهور لتغريدات ثلاثة مشاهير ” كريستيانو رونالدو – ليوناردو دي كابريو – جيمي فالون ” ، نحو 1.4 مليار مشاهدة.
فيما بلغ مجموع ظهور التغريدات الخاصة بوسم ” موسم الرياض ” على ” تويتر ” نحو 9.6 مليار ظهور، وذلك في دراسة للوسم رصدتها شركة مختصة بالإعلام الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط.
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