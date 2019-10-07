صحف يونانية ترسم سيناريو رحيل بريجوفيتش عن الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت صحف يونانية ، أنمه يواجه الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد، أزمة كبرى في ظل وجود التشيلي سييرا المدير الفني للفريق، نظرا لعدم الاعتماد عليه في المباريات بصفة أساسية.

وقالت الصحف ، إن بريجوفيتش خرج في تصريحات خلال مقابلة مع “مترو سبورت” أكد على احترامه لعقده مع الاتحاد، والذي يقضي بحصوله على 5.3 مليون يورو سنويا.

وأشارت ، إلى أن الحالة الوحيدة التي ستسمح بمغادرة مهاجم باوك السابق، لصفوف فريقه، تتمثل في عدم الانتظام على حصوله لمستحقاته ورواتبه، مؤكده ، أنه سيطالب بفسخ تعاقده مع الاتحاد حال عدم حصوله على مستحقاته المالية، والعودة لصفوف باوك مجددا في ظل الرغبة الملحة من النادي اليوناني على التعاقد معه.

يذكر أن المهاجم الصربي شارك مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الحالي في 5 مباريات بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل هدفا وصنع هدفين خلال 290 دقيقة.