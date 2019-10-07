الحكم موسى آدم يكشف تفاصيل واقعة هروبه من ملعب المباراة

ماجد الأشرم(صدى):

كشف الحكم السوداني عثمان آدم موسى آدم ، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابا مأساويا في أحداثها ، وهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له.

وكان احتسب آدم هدفا رابعا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطا بالمعترضين.

وقال آدم في حديثه لـ ” سكاي نيوز عربية ” ، ” حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداء من الجماهير بالحجارة” ، موضحاً ، أنه فكر في الخروج ركضا من الملعب تفاديا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضا، إذ لاحقه البعض قذفا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني ، أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، “وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل ” .