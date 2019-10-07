موظفة براتب 3 آلاف ريال ولم تتلقى الدعم.. حساب المواطن يوضح

حمود العنزي(صدى):

أعاد حساب المواطن التذكير بالمتطلبات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل للحصول على دعم البرنامج، وذلك بعد عدم إيداع الدعم لمواطنة تعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت مواطنة عبر حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على «تويتر»، أنها تعمل في القطاع الخاص براتب 3 آلاف ريال ولم يتم إيداع الدعم لها.

ومن جانبه، تفاعل حساب المواطن مع الاستفسار، مؤكدًا أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية «صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء» باسم المستفيد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

كما أشارت خدمة المستفيدين في البرنامج إلى أنه في حال عدم وجود عقارات باسم المستفيد فلا يوجد ما يبرر إرفاق مستندات الملكية.

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