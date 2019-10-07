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    أكتوبر

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  3. رائدا فضاء يستبدلان بطاريات محطة الفضاء الدولية

رائدا فضاء يستبدلان بطاريات محطة الفضاء الدولية




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