53 وظيفة شاغرة للجنسين في «صحة السجون»

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، باب التقديم إلى 53 وظيفة صحية للجنسين؛ للعمل في «الرياض، جدة، وجازان».

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة تحت المسميات التالية:

1- طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

2- طبيب نائب نفسية.

3- طبيب نائب جلدية.

4- طبيب نائب باطنة.

5- طبيب مقيم طب وجراحة «3 وظائف».

6- طبيب مقيم أسنان.

7- أخصائي غير طبيب وبيئات «وظيفتان».

8- أخصائي غير طبيب طب طوارئ «7 وظائف».

9- أخصائي غير طبيب إدارة صحية.

10- أخصائي غير طبيب صحة عامة.

11- أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلنيكي.

12- فني مساعد طبيب أسنان «وظيفتان».

13- فني تمريض «21 وظيفة».

14- فني إدارة صحية «وظيفتان».

15- فني إحصاء طبي «وظيفتان».

16- فني سكرتير طبي «6 وظائف».

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، لافتة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مُطابق للشروط، ويُشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تُحدد لاحقًا.

كما أشارت الإدارة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/10/07م ولمدة أسبوعين من تاريخه، لافتة إلى أنه على من تنطبق عليه الشروط إرفاق كل من «السيرة الذاتية، صورة من المؤهلات العلمية والعملية، صورة من إثبات الهوية، بالإضافة إلى بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية»، وتسليمها خلال أوقات العمل إلى:

– الإدارة العامة لصحة السجون – شارع الإمام سعود بن فيصل – حي الصحافة.

– أو تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي «مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد»:

[email protected]