مسافر القرن قبل الماضي يثير ذهول موظفي مطار أبوظبي

أبوظبي(صدى):

استقبل موظفو مطار أبوظبي بالإمارات ، مسافر من القرن قبل الماضي الهندي سوامي سيفاناندا ، ورحبوا به فور تقديمه جواز سفره إلى الموظف المسؤول عند الجوازات، ليدرك وقتها أنه يقف أمام رجل يزيد عمره على قرن وعقدين من الزمان حيث يبلغ من العمر 124 عاما.

وأثار هذا الرجل المعمر سوامي ، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه من ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896 ، وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال،في تصريحات إعلامية ، أن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.