بعد إصابته.. موعد عودة محمد صلاح للمباريات مع ليفربول

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة بريطانية أن النجم محمد صلاح سيكون مؤهلآ للمشاركة مع ليفربول فور نهاية العطلة الدولية الحالية، أي بعد نحو 10 أيام ولكن دون توضيح تفاصيل إصابته.

وتفصيلآ، أوضحت الصحيفة أن أطباء الفريق بعدما أخضعوا ” صلاح ” لعدة فحوصات في الساعات الماضية، فإنهم يرون أن موعد عودته قد يتزامن مع نهاية فترة التوقف الحالية.

يذكر أن ” صلاح ” كان قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (2-1)، اضطر على إثرها لمغادرة ساحة المباراة.