رازفان يرفض معسكر نهائي دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر إعلامية ، الروماني رازفان مدرب الهلال يرغب في تخفيف الضغوط على الفريق ، لهذا رفض فكرة إقامة معسكر تدريبي خاص استعداداً لنهائي دوري أبطال آسيا، في حال أكد الفريق وصوله، بعد نهاية مباراة الإياب أمام السد في 22 أكتوبر الحالي .

وكان وصل اللاعبان عبد الله المعيوف ومحمد كنو إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لإجراءات فحوصات طبية دقيقة لدى أحد المراكز الطبية المتقدمة هناك، إذ يعاني الأول من التواء في مفصل القدم، والثاني من إصابة في الحوض، جاءت عقب مشاركتهما في لقاء السد الأخير في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، الذي كسبه الهلال بنتيجة 4 – 1.

ويحاول الهلاليون استغلال فترة التوقف الحالية لعلاج لاعبيهم من الإصابات. وكان الروماني رازفان منح لاعبيه إجازة لـ4 أيام، على أن تستأنف التدريبات، مساء يوم الخميس المقبل، وتم استثناء الثنائي سالم الدوسري ونواف العابد من الإجازة حيث يواصلان برنامجهما التأهيلي بالنادي.

وفي شأن آخر، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام أسترالياً، بقيادة الدولي كريس بيث، لإدارة مباراة إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، بين الهلال والسد القطري، في استاد جامعة الملك سعود، يوم الثلاثاء، 22 أكتوبر الحالي.