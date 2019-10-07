شاب يتعرض لصدمة كبيرة بعد استيقاظه من نوم عميق في سيارة أوبر
تحدث شاب عشريني عن مفاجآت مفزعة، بعدما نام في سيارة “أوبر”، ثم وجد نفسه بعيدا عن منزله بأكثر من 160 كيلومترا، الأمر الذي جعله يدفع تكلفة باهظة لرحلته.
وتفصيلا، استقل شاب مخمور سيارة “أوبر” من أجل رحلة مدتها 15 دقيقة من ملهى ليلي إلى منزله في مدينة ليث الاسكتلندية، لكنه نام في المقعد الخلفي للسيارة ولم يستيقظ إلا بعد مرور 3 ساعات، ليجد نفسه بعيدا بأكثر من 160 كيلومترا عن منزله.
وعندما أيقظه السائق، فوجئ الشاب بتعرفة وصفها بـ”الخيالية”، تقدر بنحو 400 جنيه إسترليني (490 دولار) مقابل هذه الرحلة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يومين
المشكلة إذا إجتمعت في شخص واحد،ثلاث :- 1-مغفل 2-فاهي -3 -سكران وبعد راقد..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52896 ] نشر منذ يومين
يارااااااجل🤔
fares[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ يومين
خليه عشان يتعلم
التعليم في المواقف هذه ما هو ببلاش
qlq[ عدد التعليقات: 5880 ] نشر منذ يومين
…
زين فك الناس من شره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ يومين
نسأل الله العفو والعافيه ، ويقانا من الخبائث .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ يوم واحد
تستاهل يالسكير يا لعربيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ يوم واحد
الضاهر ان السائق اكثر منه سكره